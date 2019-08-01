حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

ورد في الكتاب والسُنة النبوية المُشرفة أن ذكر الله تعالى هو عبادة جامعة كاملة، لذا على المُسلم الإكثار منه في هذه الأيام المباركة، العشر الأول من ذي الحجة.





وينبغي للإنسان في العشر الأول من ذي الحجة، التخلي عن كل متع الدنيا، والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالإخلاص والعمل الصالح والذكر والدعاء، كما قال تعالى: «وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ » الآية 28 من سورة الح





وفسر سيدنا ابن عباس -رضي الله عنهما- الأيام المعلومات المقصودة بالآية، بأنها العشر الأول من ذي الحجة، فيما كان المقصود في قوله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ» الآية 203 من سورة البقرة، هي أيام التشريق.





وذِكرُ اللهِ عبادةٌ جامعةٌ كاملة، كما ورد أن رجلًا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ؟، قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ»، منبهًا إلى أن على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ويوم العيد.



