حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

يقصد سوق جرين ماركت كبار وأمهر الطهاة في أمريكا، تحديدًا في ولاية نيويورك، ويقصد الطهاة المشهورين هؤلاء ركن كبير لزوجين من الولايات المتحدة الأمريكية من أصول عربية، يزرعون أنواعًا جديدة وفريدة من الخضراوات حسب الطلب، والفضل في ذلك يعود إلى الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أقدم الحضارات الزراعية في التاريخ.. ففي نجاح الزوجين العربيين، كان المزارعون المصريون والتقنيات المصرية، سر نجاح المشروع العربي في أمريكا، وفق ما ذكرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية.



وقالت الصحيفة، إن رجل الأعمال والخبير الزراعي الأمريكي العربي "زيد كردية"، مالك مزرعة "نورويتش ميدوز فارم" في يونيون سكوير، يحظى بشعبية لدى العديد من الطهاة.



للوهلة الأولى ، يبدو ركن نورويتش ميدوز فارم في يونيون سكوير جرينماركت في مانهاتن مثل أي مكان آخر، مع صفوف من البصل والخس، ولافتة مكتوب عليها عبارة الخضار "الطازجة" و "العضوية" بأحرف خضراء كبيرة، لكن هناك شيئًا يعرفه الطهاة الذين يحتشدون دائمًا في هذا المكان أن أصحاب نوريتش ليسوا كغيرهم، فزيد وهيفاء كردية ، قاما بشئ كبير.



وتعد مزرعتهم في نورويتش ، وهي مدينة صناعية سابقة تقع على بعد حوالي 60 ميلًا جنوب شرق سيراكيوز، أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار فلفل جيمي نارديلو والخيار الفارسي في كل مكان في مطاعم مدينة نيويورك.



وافتتح الأكراد مزرعتهم في عام 1998، وهي تضم الآن 250 فدانا، وهي مساحة كبيرة يتم زراعة أنواع فريدة من الخضروات فيها مثل جزر كيوتو الأحمر، والكرز الذي يشبه الطماطم، علاوة على الخضروات التي يتم زراعة أصلها في مصر.



وقالت لينا سياردولو ، الطاهية في مطاعم ، مارتا ، وكافي مارشيو ، وفيني إي فريتي: "هناك أنواع معينة من الخضروات التي أصبحت مطلوبة لأن نورويتش ميدوز فارم دائما ماتدخل منتجات فريدة".



وعلقت الصحيفة بقولها إن العائلة الكردية، يعد سبب تميزهم الطريقة التي يزرعون بها و التكنولوجيا المستخدمة مع مزارعين من واحدة من أقدم الدول الزراعية في العالم وهي مصر.



وأضافت الصحيفة بفضل العمال المصريين مثل عبد العظيم ، تقوم شركة نورويتش ميدوز فارم بتطوير أكثر من 1300 نوع من المنتجات.



وفي كل عام ، يوظف كردية 25 مزارعًا من مصر للعمل لمدة من ستة إلى 10 أشهر، و يستخدمون أنفاقًا مرتفعة ودفيئات زراعية تم تطويرها في الخمسينيات ولم يتم استخدامها على نطاق واسع في الولايات المتحدة ، لدرجة أنهم يستخدمون بعض الأنواع الشائعة من الزراعة في الشرق الأوسط.



وقال كردية "لقد تأثر العالم بأسره بالممارسات الزراعية المصرية"، نهر النيل وجد ليكون مهد الزراعة في العالم للأبد. هؤلاء الناس هم مهد الحضارة الثقافية العربية. إن الامر في دمائهم ".



ولد زيد كردية (55 عامًا) في لوس أنجلوس ، لكنه نشأ في الشرق الأوسط حيث عمل والده كمهندس في صناعة النفط، و كان يتعلم الزراعة في سن مبكرة ، على الرغم من أن أقاربه لم يروها مهنة ملائمة.



وعاد إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالمدرسة الزراعية، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوث داكوتا.



كان يعمل في وزارة الزراعة بالولايات المتحدة وفي جامعة كورنيل ، حيث ساعد المزارعين في التمويل وإدارة الأعمال ؛ لكنه أراد دائمًا فتح مزرعة مع زوجته، التي قابلها خلال المدرسة الثانوية في الأردن.



وقال "كانت لدينا حدائق طوال الوقت لأننا لم نتمكن من العثور على خضروات جيدة في الولايات المتحدة ، بهذه الجودة".



في عام 1998 ، اشترى الزوجان منزلًا صغيرًا في نورويتش ، حيث كانت العقارات رخيصة، وفي الفناء الخلفي ، قاما بزراعة أنواع الخضروات التي استمتعوا بها في الشرق الأوسط، و بعد بضع سنوات ، اشتروا بعض الأراضي القريبة.



وفي عام 2002 ، طار كردية إلى مصر ، وهو من أوائل المتبنين لنظام الأنفاق العالية، واستطاع التعرف على مجموعة من المزارعين للعمل معه.



قبل وصول المصريين إلى نورويتش ، كان كردية يزرع 200 نوع ، لكن بفضل المصريين يزرع الآن أكثر من 1300 نوعا في مزرعة مساحتها 250 فدانا.



في كل عام تضم المزرعة حوالي 25 مزارعًا جديدأ، وعلى رأسهم أقدم الموجودين المزارع المصري خالد عبد الرحمن.



ويقول خالد عبد الرحمن ، 50 عامًا ، أحد المزارعين المصريين"أحب العمل والزراعة هنا لأن 90 في المائة من العاملين من مصر"، و زيد يتحدث اللغة العربية وله نفس الديانة.



وتختم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، حكاية مزرعة نورويتش باعتبارها تجربة زيد كرديه، مثال واعد للنجاح العربي المصري في أمريكا، لكن الشئ الوحيد الذي يهدد استمرار هذا المشروع الكبير الذي بدأ من الصفر، هو تشديد الحكومة الأمريكية بتوجيهات رئيسها دونالد ترامب القيود على تأشيرات القادمين إليها، وهو الأمر الذي يصفه زيد كرديه بـقوله"عملي تحت رحمة النظام السياسي. فكل عام يجب علينا أن نثبت أنه من مصلحة الولايات المتحدة جلب هؤلاء الرجال (المصريين). وإذا قال شخص ما إن ذلك لم يعد في صالح الولايات المتحدة ، فإن هذا يعني أننا يجب أن نشعر بالخوف على هذا الإنجاز. نحن جوهر كل قضية، كل ما نريده هو أن يأكل الناس طعامًا جيدًا" من بلاد الزراعة الأولى مصر.



