محافظ الدقهلية : الكشف على 1413 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية السعودية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1413 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السعودية التابعة لمركز تمي الامديد خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 20 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة ، وإصدار قراري علاج على نفقة الدولة للمرضى، وتم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لعدد 120حالة، كما تم اجراء عدد 234 تحليلا مختلفا للمرضي بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على 138 مريضا لأمراض الضغط والسكر.



وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.



من جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي أقيمت يومي 29،30 من يوليو الجاري ضمت 8 عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة و2عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة كما تم توفير 133 صنف علاج ، وأقيم على هامش القافلة 26 ندوة تثقيفية للمرضى.