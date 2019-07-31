بث مباشر.. انطلاق فعاليات جلسة اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب بحضور السيسي

حرصا من موقع " صدى البلد " على تقديم تغطية متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لفعاليات جلسه إسأل الرئيس على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

