ثورتا 23 يوليو و30 يونيو بصالون المنوفية الثقافي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة نشر دورها التوعوي والتثقيفي بفرع ثقافة المنوفية، حيث نظم الفرع الصالون الثقافي الشهري بنقابة المحامين بالمنوفية تحت عنوان "مابين ثورتي 23 يوليو و30 يونيو شعب يصنع المعجزات" واستضاف الصالون الدكتور سيد مكاوي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة المنوفية، وأداره حسين منصور، بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين.





بدأ الصالون بكلمة ترحيب بالحضور تلاها كلمة الدكتور سيد مكاوي والذي تناول في حديثه الأحداث الهامة في تلك الثورتين وما أعقبها من نتائج.





وأضاف "مكاوي" أن مثل هذه الثورات كانت نقطة ضوء انبثقت من الظلام مؤكدًا دور الجيش والشرطة في حمايتها والاستجابة لمطالب الشعب، مؤكدا أن هذه الثورات لها دور كبير في التحول المجتمعي ووضوح الرؤية لكافة أطياف الشعب من التدخلات الأجنبية التي كانت تريد تدمير مصر والعالم العربي.



