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تعليم

في اليوم الأول للمرحلة الثانية للتنسيق .. إقبال من الطلاب على معامل جامعة طنطا .. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:35 م
صدى البلد
أحمد على
شهد اليوم الاول لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات توافد أعداد كبيرة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد بمعامل جامعة طنطا.

وأكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة خصصت معامل لاستقبال الطلاب بمقار نوادي تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة المركزية، ومعامل الحاسب الآلي بكلية الصيدلة .

وأوضح أن المعامل تضم 250 جهازا ، فضلًا عن توفير الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق وتقديم كافة سبل الدعم الفني للطلاب، مضيفًا عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب وانتظام سير اجراءات تسجيل رغباتهم.

يذكر أن أعمال التسجيل للمرحلة الثانية بدأت من اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

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