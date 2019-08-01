نريد قانون يحمينا.. صرخة عاملات المنازل والمصانع الخاصة

تقضي "م.أ"، قرابة 12 ساعة تعمل في مجال نظافة المنازل، طيلة أيام الاسبوع، حيث تضطر لذلك حتي تتمكن من الانفاق علي ابنائها، واتمام زيجة أبنتها، بعدما توفي زوجها في حادثة طريق، ولم تجد أي عائل لها، وهو مادفع للتفكير للعمل كخادمة بالمنازل مقابل أجر يومي.

"بدأت بالجيران بغسل وانظف شققهم وتوسعت للاماكن المجاورة، ومبفتش اقدر اخد يوم اجازة لان يادوب بيكفي ولادي مصاريف مدارس واكل وشرب وإيجار، ومفيش لنا معاش او راتب.

"تحكي ربة المنزل: لم تجد عاملة النظافة أي فرصة عمل توفر لها ظروف عمل آدمية وآمنة وتحمي حقوقها "انا تعليمي دبلوم ولكن هشتغل اي، ملقتش إلا شغل البيوت، وكنت أتمني حتي اشتغل فراشة في مدرسة ويكون لي راتب وتأمين ولو تعبت الاقي مستشفي اتعالج فيها ودواء".





فيما تعمل منى مراد، بمصنع ملابس أطفال، من قرابة الساعة الثامنة صباحًا الى الخامسة مساء، علي مدار 6 ايام "وفي المواسم مفيش اجازات، والمرتب حوالي 1400 جنيه فقط، وجزء منه بضطر أفطر منه واركب ميكروباص رايح جاي من البيت للشغل، ولكن بضطر اشتغل عشان اساعد زوجي، وبسيب ولادي مع والدته لحد ما ارجع".





"عقود الشغل من غير تأمينات، ولا تحديد لمواعيد شغل أو اجازات لمرض أو جواز او أنجاب، ولوتعبت واضطريت اغيب كذا يوم، ممكن صاحب المصنع يجيب بدالي بنت تانية ومقدرش اعترض".





معدل العمالة





ملايين النساء يعملن بالقطاع غير الرسمي دون أي حماية قانونية، وهو ما اكدت عليه النائبة نشوى الديب، أن نسبة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي تصل نحو 70%، ولاتوجد لهم أي شكل من أشكال الحماية، حيث لا توجد عقود ولا تأمينات، وتلك الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث انهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنه 2003 .





مشاكل "غير الرسمي"





رصدت المجالس القومية المتخصصة أهم المشاكل التي تواجه المرأة العاملة في مصر وذلك في دراسة عنوانها "مشاكل المرأة العاملة"، جاء فيها ان غالبية العاملات في القطاع غير الرسمي تنتمي إلى اسر فقيرة، ومن ثم يعد عملها إحدى دعائم الحفاظ على بقاء أسرتها، وتعاني في هذا القطاع من مصاعب، لأن الغالبية العظمى في القطاع غير الرسمي لا تخضع لقوانين التأمينات الاجتماعية ولقوانين العمل، بالاضافة الى استغلال المرأة في العمل ساعات اطول مما هو منصوص عليه في القانون، وغالبًا ما تعاني من الحرمان من فترات الراحة، وأيام الاجازات، والحرمان من الاجر فترة التغيب.





مطالب مهمة





كما تشير دراسة اخرى للمجلس القومي للطفولة والامومة في مصر ان "الترمُل" يعد السبب الرئيسي في تولي النساء إعالة الاسرة، فيما يقدر عدد النساء المعيلات حوالي 12 مليون سيدة، ودعت الدراسة الى العمل على حماية النساء العاملات في ظروف صعبة من استغلال اصحاب الاعمال، سواء كان ذلك لطول ساعات العمل أو العمل في ظروف قاسية او انخفاض الاجور وعدم قيدهم في مكاتب العمل، والحد من عمل الانثى في سن مبكرة، وسن عقوبات مشددة على كل من يعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، او الانتهاك البدني، مع التوسع في انشاء مراكز لتدريب الفتيات اللواتي لم يحصلن على قدر مناسب من التعليم.





دور"الإنجيلية"





وقد اهتمت القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعيَّة، بأوضاع العاملات بالقطاع غير الرسمي، حيث تقوم ببتنفيذ احدي مشروعاتها الممولة من الاتحاد الأوروبي "مشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة في مصر“ ، والتي يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر من خلال الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولة ( الحكومي– الخاص– الأهلي) وفي المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، مع عدد 30 جمعية أهلية شريكة من أجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع غير الرسمي بأشكاله، لتنفيذ مبادرة "نريد قانون يحمينا".



