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برلمان

برلماني: حل مشكلة الزيادة السكانية يحتاج إلى توعية وليس إصدار قوانين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 06:59 م
النائب محمد الشورى،
النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر لا تحتاج إلى إصدار قوانين للتصدى لها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أبدى اهتمامه بالصحة والسكان.

وأكد "الشورى" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشكلة الزيادة السكانية تحتاج إلى توعية شاملة من خلال عقد مؤتمرات مصغرة بالمحافظات بحضور وكيل وزارة الصحة والمحافظ ، بهدف التشجيع على تنظيم الاسرة وأن نوفر للمواطنين لهم وسائل منع الحملات.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه حينما يجد المواطن توعية صحية ودينية من جانب المؤسسات الدينية سيقتنع بضرورة تنظيم الأسرة للحد من ظاهرة الزيادة السكانية التى تلتهم التنمية ، خاصة وان المواطنين لن يلتفتوا إلى القوانين التى قد تحرم كل من ينجب أكثر من طفلين من الدعم.

وأوضح أننا نأمل أن يكون لدينا حملة كبيرة لتنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية، مثل حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول مشكلة الزيادة السكانية التي تواجه مصر، مؤكدًا أنها تحدٍ كبير لبلدنا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة مسلمة حلت هذه المسألة دون قوانين.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشعوب تفهمت وعلمت أنها لن يكملوا طريقهم بهذه الطريقة.

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