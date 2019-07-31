من مطبخك .. 3 حيل طبيعية لـ تكثيف الحواجب

تعاني الكثير من الفتيات من أزمة الحواجب الخفيفة، لذلك يلجأن إلى رسمها وتحديدها باستخدام بعض أدوات التجميل الخاصة بالحواجب، منها الأقلام والبودرة والجل، لتصبح هذه الخطوة أساسية لكل فتاة قبل الخروج يوميًا، إلا نسبة قليلة فقط اللاتي يتمتعن بحواجب طبيعية كثيفة لا تحتاج لرسمها.



ومن خلال تجارب الفتيات ونصائحهن على جروبات النساء على "فيسبوك"، أجمعن على 3 طرق طبيعية سهلة وغير مكلفة تساعد على إنبات شعر الحواجب في فترة قصيرة من أجل التقليل من استخدام منتجات الحواجب التي تتسبب في تساقط الشعر على المدى البعيد.



الطريقة الأولى : زيت الخروع

اغمسي قطنة في زيت الخروع الأصلي وامسحي بها على حاجبيك مرتين يوميًا لمدة شهر.



الطريقة الثانية : الثوم وزيت الزيتون

اهرسي فصوص الثوم وضعيها في زجاجة زيت الزيتون، واغمسي القطنة بها وامسحي على حواجبك مرتين يوميًا.



الطريقة الثالثة : التمر مع زيت الخروع

ضعي 5 تمرات على النار حتى تصبح سوداء ثم اطحنيها واخلطيها مع زيت الخروع وادهني بها الحاجبين مرتين في اليوم.

