محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد لـ القصوى لـ عيد الأضحى المبارك .. توفير السلع والمنتجات البترولية بكميات كافية .. وبدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني والمتطلبات الخاصة..صور

محافظ الغربية :

مراقبة الأسواق لمواجهة أي زيادة في الأسعار

توفير السلع والمنتجات البترولية بكميات كافية

تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء المحددة

تطوير المناطق العشوائية في طنطا والمحلة الكبرى



أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة برفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى جميع المديريات والمراكز والأحياء خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



جاء ذلك خلال رئاسته لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت بالقاعة الكبرى بالديوان العام بحضور ممثل الرقابة الإدارية بالغربية ونائب مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة ، بدأ الإجتماع بالتصديق على الجلسة السابقة بتاريخ 24/6/2019 ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي جاءت بها.



وخلال المجلس أكد محافظ الغربية على أهمية تواصل رؤساء المدن والأحياء مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة وحثهم على سرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين لما يأتي في الصالح العام للمواطن من حيث إستغلال فرصة الأسعار العادلة التي تم وضعها في لجان البت.



وعلى الجانب الآخر؛ وجه الشكر لمديرية التموين ومباحث التموين على مجهوداتهم في مراقبة الأسواق لمواجهة أي زيادة في الأسعار مشددًا على مواصلة تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبوتاجاز وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات البترولية بكميات كافية.



كما وجه محافظ الغربية خلال المجلس بسرعة قيام لجان حصر أصول الدولة بإنهاء أعمالها وعمل حصر متكامل للأراضي الغير مستغلة ، وكذا قيام رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعلان المواطنين ببدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء المحددة حيث أن مدة التصالح المصرح بها بالقانون 6 أشهر من تطبيقه ، وكذا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتطوير المناطق العشوائية في طنطا والمحلة الكبرى للاستفادة بمبلغ 250 مليون جنيه تم توفيرهم مؤخرًا من صندوق تطوير العشوائيات وسرعة تنفيذ الأعمال المقررة.



كما وجه أيضًا بسرعة عمل دراسة تضم 5 قرى للمحافظة وجميع المجازر لرفع كفاءتهم ومخطط إنشاء مجزر نصف ألي ، وكذا احتياجات المحافظة من كشافات الإنارة وعرضها على مسئول التخطيط بوزارة التنمية المحلية لتوفير الاعتماد المالي اللازم.



وخلال المجلس أكد محافظ الغربية أن مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة صقر 49 المقرر في الفترة من (4-6/8/2019) يمثل واجهة المحافظة ويعكس مدى قدرتها على مجابهة الأزمات موجهًا بذلك زيادة عدد المعدات المشاركة في الإصطفاف وإنهاء كافة الإستعدادات الخاصة بالمشروع حتى يخرج بالمظهر الذى يليق بالمحافظة.



وفى سياق أخر؛ أكد محافظ الغربية على تطبيق تصور جديد في منظومة الإعلانات بالمحافظة من خلال تقسيمها إلى 10 قطاعات وبها الخدمة متكاملة بكل قطاع حيث تم بيع قطاع طنطا وكفر الزيات وقطور ، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بإزالة جميع الإعلانات المخالفة ومصادرتها وفقًا للقانون ، موضحًا أنه تم إزالة أكثر من 20 ألف إعلان خلال الفترة السابقة.



وشدد أيضًا على الإستمرار في تكثيف أعمال النظافة اليومية بالشوارع ورفع القمامة أولًا بأول ، كما أصدر تعليماته أيضًا بقيام لجنة تكهين مزرعة البيض المتوقفة منذ عام 2015 والتي قدرت خسارتها في أخر حساب ختامي لها بـ 10 ملايين جنيه ، بسرعة التنسيق مع الإنتاج الحربى لإنهاء إجراءات التكهين وإنشاء اكبر مزرعة تسمين دواجن قبل نهاية العام المالي الحالي.



أما في إطار تشغيل ماكينات التحصيل الإلكتروني ؛ وجه محافظ الغربية مدير المديرية المالية بالمحافظة بعرض تقرير مفصل يوضح الجهات التي لم تطبق منظومة التحصيل الإلكتروني والمتطلبات الخاصة بتطبيقها.



وخلال المجلس؛ استعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذي في إستكمال المرافق والتجهيزات وأعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بعمل خطة إفتتاحات لعدد 21 مدرسة بطاقة 378 فصلا بعد التنسيق مع مياه الشرب والكهرباء وتجهيز الهياكل التشغيلية لهذه المدارس لدخولها الخدمة في العام الدراسي 2019/2020 لحل مشكلة كثافة الطلاب بالفصول.



كما إستعرض أعمال الموجة 13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة التي بلغت حصيلتها خلال 6 أيام تنفيذ 403 حالات تعد على مساحة 46995م2 حيث شدد على تكثيف حملات إزالة التعديات والعمل على تجاوز المستهدف من الحملة.



وخلال المجلس شدد محافظ الغربية على الإستمرار في تشديد الرقابة على المواقف الرسمية وإزالة المواقف العشوائية ومتابعة الإلتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة مع قيام إدارة المواقف والمرور بتكثيف حملاتها في الشوارع.



وجاء ذلك فى إطار مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة؛ أكد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية وعمل جداول زمنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة ، كما استعرض خلال المجلس مجهودات الطب البيطري في القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة التي تمثلت في القضاء على 2494 كلب ضال .



كما أكد على أهمية إجراءات التخلص الآمن لجثث الكلاب حفاظًا على البيئة ، وكذا متابعة أعمال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي قامت بتحصين 77.8% من المستهدف وتواصل الحملة أعمالها حتى 8/8/2019.



كما ناقش المجلس أيضًا إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك حيث اكد محافظ الغربية على ربط غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأحياء والمديريات لمتابعة الموقف أولًا بأول ، موجهًا مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة بسرعة التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير منافذ لعرض منتجاتها قبل عيد الأضحى .



كما وجه أيضًا بقيام جميع المديريات بعرض تقرير مفصل عن الاستعدادات الخاصة بها يوضح ما تقوم به كل جهة أثناء فترة عيد الأضحى يضم أسماء أطقم العمل في هذه الفترة ، وكذا قيام مديرية التموين بالتأكد من توافر المخزون السلعي لجميع السلع التموينية والوقود والبوتاجاز مع قيامها بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة لشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية.



كما أصدر تعليماته أيضًا برفع درجة الإستعدادات القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والتأكد من توافر الأدوية الكاملة وأكياس الدم لهذه الفترة مع متابعة إلتزام أطقم الأطباء والتمريض بالحضور في هذه الفترة ، وكذا قيام المديرية بحملات على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها وجودتها .



ووجه أيضًا وكيل وزارة الأوقاف بالتأكد التام من تجهيز 361 ساحة صلاة وتحديد الإمام الخاص بكل ساحة ، وكذا قيام مديرية الري بتطهير جميع المأخذ والترع منعًا لحدوث أي انسدادات خلال فترة العيد.



وفى السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الطب البيطري برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المراكز على مستوى المحافظة البالغ 20 مجزر (8 مجازر عمومية – 12 نقطة ذبح) وتوفير الأطباء البيطريين وأطقم العمل الكافية لاستقبال جميع الأضاحي بالمجازر مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام وإتخاذ كافة الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح حفاظًا على البيئة .



كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الزراعة بتشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء إدارات حماية الأراضي لمنع حدوث أي تعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية ، وكذا زيادة كميات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ البيع الخاصة بالمديرية.



ووافق المجلس في جلسته على قبول تبرعات بأجهزة طبية ومعدات مستشفى ابيار وبسيون وقطور المركزي ، كما وافق أيضًا على إطلاق إسم المرحوم اللواء شرطة/ جمال أحمد علي مدير أمن أسيوط السابق على مدرسة القرشية الثانوية المشتركة.



ووافق ايضًا على قبول تبرع مساحة 363م2 لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها بمنطقة كوبرى العشري بزفتي ، كما وافق أيضًا على قبول التبرع ومخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإستخراج مساحة 1059.88م2 من الرقعة الزراعية وإضافتها لمدرسة الدواخلية الابتدائية الجديدة.

