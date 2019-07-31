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رياضة

بعد دفع الشرط الجزائي.. الخولي يرحل عن بني مزار وينضم للعبور رسمياً

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:01 م
حسام الخولي مدافع
حسام الخولي" مدافع نادي بني مزار
مالك خالد
أنهي حسام الدين نصر الشهير بـ" حسام الخولي" مدافع نادي بني مزار تعاقده مع الفريق، ليرحل رسميًا عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من القسم الثالث.

ورحل حسام الخولي بالفعل عن صفوف بني مزار بعد دفع 20 ألف جنيه لنادي بني مزار وحصل على الاستغناء الخاص به من نادي بني مزار.

وقد قام اللاعب حسام الخولي بالتوقيع رسميا لصفوف نادي العبور أحد أندية القسم الثالث بالقاهرة لمدة موسمين، بعد دفع الشرط الجزائى لناديه السابق.

ويمتاز حسام الخولي بطولة القامة وإجادة اللعب بالرأس والتصويبات على المرمي، ما دفع فريق العبور لضمه رسميا لصفوفه استعدادا للقسم الثالث.

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