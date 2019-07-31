حشرة تغزو شعر ترامب.. وسخرية تجتاح مواقع التواصل.. فيديو





ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا في ولاية فيرجينيا، إلا أن هذا الخطاب لم يمر مرور الكرام بسبب وجود حشرة على جبهة الرئيس الأمريكي تمكنت من التسلل إلى شعره.وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الحشرة، خصوصا أن الرئيس الأمريكي كان يقول في بداية كلمته: "أريد أن أشكر حاكم كاليفورنيا لدعوته لي للتحدث في هذا الحدث الهام"، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الحشرة في الظهور، وكانت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية أول من سارع إلى الإشارة إلى وجود حشرة على رأس ترامب.وسخر المستخدمون من "حشرة ترامب" خصوصا بعد أيام من الهجوم الذي شنه على مدينة باليتمور الأمريكية، التي وصفها بأنها "موبؤة" بالفئران وقوارض أخرى.