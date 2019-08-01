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برلمان

برلماني يكشف أجندة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الخامس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:44 ص
النائب محمد الشورى
النائب محمد الشورى
معتز الخصوصى
قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك مشروعات قوانين لم تستكمل خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس، بعد إقرار قانون الهيئة المصرية للدواء.

وأشار النائب محمد الشورى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن مشروعات القوانين التى من المقرر أن تستكمل مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان هى مشروع قانون نقابة التمريض الذى يستهدف رفع كفاءة صندوق المعاشات والمكافآت، إضافة إلى مشروع قانون العلاح الطبيعى والذى سيعاد مناقشته، بحيث يتلائم مع الطب الطبيعى.

وأكد النائب محمد الشورى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش المشاكل الموجودة فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة على مستوى المحافظات.

وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد د. علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

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