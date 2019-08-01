تأخر 4 أشهر.. مواطن يطالب بتسهيل إجراءات صرف معاشه

طالب المواطن مصطفى عبد الغنى أحمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بمساعدته في صرف معاشه وتسهيل ذلك من خلال مكتب تأمينات مدينة نصر.





قال المواطن مصطفى عبد الغنى أحمد فى رسالته "تحديد المعاش والصرف تأخر 4 شهور، وذلك يتم عن طريق تحريك الملف فى تأمينات مدينة نصر أول".





وأوضح المواطن مصطفى أن الرقم التأمينى الخاص به هو ٦٩٥٣٥٩٧.





وحدد رقم 0 111 258 3031 للتواصل معه ومساعدته في تسهيل الإجراءات . ‪



