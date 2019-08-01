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بين الناس

الباعة الجائلون يحولون الجزيرة الوسطى لطريق رئيسي بمدينة نصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
وسام مختار
شكت ميرفت حسن من أهالى شارع الطيران بمدينة نصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تتضرر فيها من احتلال الباعة الجائلين للجزيرة الوسطى بشارع رئيسي.

وقالت "ميرفت" فى رسالتها: "المكان ده أمام مجمع البحوث الإسلامية الجديد وهو مبنى على أعلى مستوى وتأتي إليه وفود من كل أنحاء العالم".

وناشدت المسئولين بإعادة الطريق إلى ما كانت عليه وإزالة الباعة الجائلين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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