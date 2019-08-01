الباعة الجائلون يحولون الجزيرة الوسطى لطريق رئيسي بمدينة نصر

شكت ميرفت حسن من أهالى شارع الطيران بمدينة نصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تتضرر فيها من احتلال الباعة الجائلين للجزيرة الوسطى بشارع رئيسي.





وقالت "ميرفت" فى رسالتها: "المكان ده أمام مجمع البحوث الإسلامية الجديد وهو مبنى على أعلى مستوى وتأتي إليه وفود من كل أنحاء العالم".





وناشدت المسئولين بإعادة الطريق إلى ما كانت عليه وإزالة الباعة الجائلين.



