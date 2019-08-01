البيت هيقع علينا.. مواطن: المياه الجوفية أغرقت منزلى بـ شربين

وقال فى رسالته: "توجد لدينا مشكلة تهدد حياتنا، وهي وجود مياه جوفية لا نعرف مصدرها بمنطقة كفر الأطرش مركز شربين الدقهلية".





وأكد أنه تقدم بشكوى للحى لمعرفة سبب وجود هذه المياه ولكن لم يتحرك أى مسئول حتى الآن، مطالبا بحل هذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين.

استغاث المواطن أيمن عبد المقصود سعد عطا الله في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود مياه جوفية لا يعرف مصدرها تحت منزله بمنطقة كفر الأطرش مركز شربين الدقهلية.ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360