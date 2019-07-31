استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

استدعت الحكومة البريطانية على نحوٍ عاجل الجيش اليوم بعدما دمرت موجة طقس سيئة مصحوبة بالأمطار والأعاصير والفيضانات، الجسور والمنازل، وتسببت في إخلاء أكثر من 100 منزل، وإغلاق الطرق البلدات، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في سياق تقرير لها.



ودمرت الفيضانات أجزاء واسعة من إنجلترا بعد هطول الأمطار لمدة ساعات، حيث أصبحت الطرق في جميع أنحاء يوركشاير دالز، غير سالكة بعد هطول الأمطار بمقدار 2 بوصة (50 مم)، وامتلاء الطرقات بحجارة البرد التي تشبه حجم الحلوى في المنطقة، فيما وصفت الشرطة ظروف السفر في البلاد بـ"المروعة".



ووصل جنود إلى جرينتون بعد أن أبلغ رجال الإنقاذ عن وجود حظائر وخزانات نفط عائمة في الطرق، وإصابة زبائن لمتجر آيس كريم في العاصفة وترك موقع مهرجان لركوب الدراجات في الجبال مدمرًا.



وتسبب البرد العاصف والعواصف المطيرة في حدوث فوضى للسكان، حيث انهار الجسر في جرينتون وأجزاء من خط السكة الحديد بين كيركبي ستيفن وجارسديل جرفت.



وستواجه مناطق وسط وشمال إنجلترا مزيدًا من الأمطار الغزيرة اليوم مع احتمال أن ارتفاع درجات الإنذار من مكتب الأرصاد الجوية، في حين تم فرض تحذير مماثل بشأن العواصف الرعدية في اسكتلندا.



وقالت الحكومة إنها ستقدم 2.6 مليار جنيه استرليني لمكافحة الفيضانات على مدى السنوات الست المقبلة، وتقديم أكثر من 1000 مشروع لحماية 300000 منزل، هذا بالإضافة إلى مليار جنيه استرليني بحلول عام 2020 للحفاظ على دفاعات من الفيضان.





