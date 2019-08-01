أهالى بنى هلال بسوهاج يصرخون: الأرض هتبور

شكا المواطن أحمد كمال أبو اليزيد رشوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرته على رى الأرض الزراعية الخاصة به بسوهاج المراغه بني هلال، بسبب عدم وصول المياه لوجود الأعشاب، وعدم تطهير الترعة من المخلفات، مما تسبب فى تبوير جزء من الأرض، مطالبا بضرورة تطهير الترعة من هذه المخلفات، لعدم إلحاق الضرر بأراضى أخرى.



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