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بين الناس

أهالى بنى هلال بسوهاج يصرخون: الأرض هتبور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:39 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد كمال أبو اليزيد رشوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم قدرته على رى الأرض الزراعية الخاصة به بسوهاج المراغه بني هلال، بسبب عدم وصول المياه لوجود الأعشاب، وعدم تطهير الترعة من المخلفات، مما تسبب فى تبوير جزء من الأرض، مطالبا بضرورة تطهير الترعة من هذه المخلفات، لعدم إلحاق الضرر بأراضى أخرى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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