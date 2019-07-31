مايا مرسي في يوم المرأة الأفريقية: النساء أكثر المتضررات من الحروب والنزاعات

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى المرأة في مصر وفي جميع دول القارة الأفريقية بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة الافريقية والذي يوافق 31 يوليو من كل عام .



من جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذا اليوم يمثل تكريمًا للمرأة الأفريقية واعترافًا بالدور الفاعل الذي تقوم به في سبيل النهوض بمجتمعاتها وتحسين وضعها في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الجميع لن ينسي ماتقوم به المرأة من اجل اعادة بناء افريقيا والاعتماد على مواردها ومواجهة ما خلفته الحروب والنزاعات من جهل وفقر وأمية وعادات اجتماعية سلبية.



وأكدت أن المرأة الأفريقية هى المتضررة الأولى من هذه الحروب والنزاعات ، وأبرز الساعين والداعين لإيقافها ومواجهتها.



وأضافت أن المرأة الأفريقية هى العمود الأساسي الذي تقوم عليه القارة ، ولا يمكن للقارة ان تناقش سبل تنميتها بدون التفكير بكيفية النهوض بالمرأة بها، فهى العنصر الأهم في المعادلة التى تحاول القارة حلها من أجل تحقيق الرخاء والنماء والإستقرار والسلام الدائم داخل افريقيا، والوصول إلى النتائج التى تصبو لتحقيقها اجندة التنمية المستدامة لأفريقيا 2063.



وأشارت إلى انه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام فان المجلس القومى للمرأة في مصر حريص على التعاون الدائم مع المرأة في افريقيا في جميع المجالات وتوطيد جسور التواصل مع القارة من خلال نساءها، معربة عن سعادتها بان تتوجه نيابة عن سيدات مصر لشقيقاتنا في جميع انحاء القارة الافريقية برسالة حب وسلام.



وأكدت أن الأمل معقود علينا نحن نساء هذه القارة لمواجهة التحديات والعقبات التى تقف عائقا أمامها وبناء حاضرها ومستقبلها، مشيرة إلى أنه لامكان للتردد أو الخوف وعلينا أن نكون أول من يسرع الخطى داخل القارة حتي لا تتخلف إمرأة واحده عن الركب.