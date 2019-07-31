محافظ دمياط تفتتح شارع 306 بكورنيش النيل

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة - إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، المرحلة الأولى من شارع "306" بكورنيش النيل بمدينة دمياط بحضور اللواء محمد الشيخ مدير قطاع العلاقات الحكومية بشركة أسواق مصر، اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وتفقدت المحافظ وحدات وعربات الطعام وتواصلت مع الشباب لمعرفة رأيهم بالمشروع كما أشادت بتصميم الموقع ومستوى التجهيزات به وتم الانتهاء من توصيل كافة المرافق وتزويده بخط إنترنت فايبر لعمل نقاط البيع المميكنة التى تقوم بتقييم الأداء الدورى للشباب والتواصل مع العملاء للوقوف الدائم على مستوى الخدمات، فضلا عن تواجد شركة للأمن وإدارة مختصة بالمتابعة الدورية للمأكولات والتأكد من سلامتها.





وصرحت محافظ دمياط بأن هذا المشروع يعد أول ملتقى لمقدمى الأغذية والمشروبات بدمياط بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وكذلك خلق متنزه ترفيهى جديد بشكل حضارى أمام المواطنين لافتة إلى أن المشروع يساهم في القضاء على العشوائية وتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة بالشوارع وفرض الرقابة عليها حفاظًا على سلامة المترددين عليها.





كما أضافت الدكتورة منال عوض أن المحافظة وقعت بروتوكولاً مع صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر إكسبريس لإنشاء شارع 306 فى إطار خطتها لدعم مشروعات الشباب مشيرة إلى أن جميع أفراد العمالة بالمشروع من داخل محافظة دمياط، وأكدت أن المرحلة الأولى تتضمن 11 وحدة وعربات متنقلة للطعام وسيتم تنفيذ مراحل أخرى للمشروع خلال الفترة المقبلة.





وأثنت محافظ دمياط على مجهودات مسئولى صندوق تحيا مصر وشركة اسواق مصر بكافة المحافظات لمساعدة الشباب في بدء مشروعاتهم.



