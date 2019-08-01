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بين الناس

سكان شارع ابن الحكم بـ حلمية الزيتون: الكهرباء هتموتنا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:01 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن عاصم الإبيارى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابلات كهرباء مكشوفة بمنطقة حلمية الزيتون، منتزة الحلمية بشارع ابن الحكم.

وقال فى رسالته: قبل فوات الأوان ياريت تشوفوا الكابلات الموجودة بمنطقة منتزة الحلمية بشارع ابن الحكم، قبل أن تتسبب فى صعق أحد المواطنين، لأن هذه المشكلة موجود منذ شهور بعد أن كانت هذه الكابلات تخص أحد العواميد التى انهارت بسبب الصدأ ولم يتم دفنها أو تركيب عامود بديل.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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