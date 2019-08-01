برلماني يوضح أهم القوانين المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس

قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التى من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.





وأشار النائب مجدى مرشد فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون مجلس الشيوخ وقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية وقانون المحليات، إضافة إلى قانون المسئولية الطبية الذى يحدد العلاقة بين المريض والطبيب.





وأكد النائب مجدى مرشد أنه تقدم بتعديل على قانون العقوبات رقم 137 يتضمن تغليظ العقوبات بشأن الاعتداء على المنشآت الصحية والفرق الطبية، وفقًا لشكل الاعتداء، بهدف ردع هذه الظاهرة.





وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.





وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.