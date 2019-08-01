اليوم.. محافظ القليوبية يفتتح المؤتمر العلمي الثالث لتمكين ذوي الإعاقة

يشارك الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم الخميس، فى أعمال المؤتمر العلمى الثالث لتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة نحو تنمية مستدامة بمكتبة مصر العامة بمدينة بنها.



ويناقش المؤتمر 38 بحثا من 8 دول عربية هي مصر والكويت وسلطنة عمان والأردن والجزائر وسوريا قدمها 45 باحثا في مجالات الإعاقة والتنمية المستدامة وإسكان ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال الدكتور علي عبدالنبي أستاذ الصحة النفسية ومقرر عام المؤتمر ورئيس مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل "سيرو"، إن المؤتمر يتضمن 4 ورش عمل تدور حول تصميم الحالة الواحدة وصعوبات التعلم والتكامل الحسي والتأهيل التخاطبي، مضيفا أن المؤتمر يستعرض مواصفات إسكان ذوي الإعاقة وجهود الدولة المصرية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة وبرامج التوعية في مجالات الإعاقة والتي جرى تطبيقها في مصر والأردن والكويت وجهود الجمعية السعودية لزراعة القوقعة.



وأوضح علي عبد النبي أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية وربطها برؤية 2030، ويتضمن عددا من المحاور هي القوانين والتشريعات في مجال الإعاقة و الإسكان التنموي لذوي الإعاقة والتعليم العالي للاشخاص من ذوي الإعاقة والبرامج التوعوية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة والاتجاهات الحديثة في البحث والممارسة في ميدات التربية الخاصة وتمكين ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع ودور منظمات المجتمع المدني.