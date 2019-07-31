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منوعات

موديل شهيرة فى بلاي بوي تحطّم سيارة لامبورجيني لهذا السبب..فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:09 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو صادم، يظهر موديل بلاي بوي الشهيرة سوراجا فوتشيليك، بعدما حطمت سيارتها الفاخرة من نوع لامبورجيني مهشمة، بالفرب من حمام السباحة.

يعود سبب الحادث بعدما انزلق حذاء الكعب العالي من قدم نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 32 عامًا، وبالتالى لم تتمكن من السيطرة على فرامل السيارة فكانت النتيجة هذا الحادث.

كانت سوراجا تقضى أجازة صيف بمدينة كان الفرنسية وقت وقوع الحادث، وتعرضت لخسائر مادية كبيرة جراء هذا الحادث.

يذكر أن نجمة مجلة بلاى بوى المثيرة يتابعها مئات الألاف على منصات التواصل الإجتماعى.

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