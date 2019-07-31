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الرئيس السيسي: بعمل المدن الجديدة علشان أجيب منها فلوس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم الخطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من إنشاء المدن الجديدة مثل العلمين والمنصورة ضمن خطة التطوير الإستراتيجي للعقار في مصر من قبل جذب الأموال.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية: «إحنا بنعمل مدن جديدة زي العلمين علشان نجيب منها فلوس»، متابعا : «مخدناش من الدولة فلوس لإنشاء المدن الجديدة ولكن من خلال المستثمرين».

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أننا نحتاج إلى 18 تريليون جنيه بشكل مستمر، حتى نتمكن من حل وتلبية كل احتياجات الدولة المصرية، مضيفا: «إحنا في طريقنا لتحقيق ذلك».

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، الذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، إضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، إضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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