التعادل 2-2 بين ريال مدريد وفناربخشة في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد الإسبانى وفناربخشة التركي، فى اللقاء المقام على ملعب "أليانز آرينا" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس أودي.



تقدم فناربخشة مبكرا عن طريق المهاجم جاري رودريجيز المعار من فريق الاتحاد السعودى، وتعادل الفرنسى كريم بنزيما للريال فى الدقيقة 11.



وفى الدقيقة 27 يسجل بنزيما الهدف الثاني من ضربة رأس، قبل أن يتعادل المغربي نبيل درار لفناربخشة فى الدقيقة 34 ويخرج فريقه متعادلا.



ومن المفترض أن يواجه بايرن ميونخ الألمانى توتنهام هوتسبير الإنجليزى فى الساعة الثامنة والنصف فى نهائى البطولة الودية، لتحديد بطل المسابقة حسب نظام البطولة .