وجها لوجه.. لحظة اشتباك الجيش السوري والتحالف العربي مع عناصر داعش الإرهابي

عرضت فضائية " الحدث "، فيديو يبرز اقتحام أخطر المناطق بالدولة السورية والتي يتواجد بها التنظيم الإرهابي "داعش"، وكشف طبيعة عملهم وحياتهم اليومية.



وأظهرت قناة الحدث أبرز الأماكن الداعشية التي يتكدس بها التنظيم الإرهابي " داعش"، بمنطقة البصيرة بالعاصمة السورية والتي أظهرت أماكن الاعداد وتوغل الإرهابيين، بالإضافة إلى اعتمادهم على بعض " اللنشات المائية التي تستخدم في نقل الأسلحة والمتفجرات ".



وعرضت أيضا لحظة اقتحام الجيش السوري والتحالف الدولي للتنظيم الإرهابي داعش وحدوث اشتباكات بين الطرفين والتي انتهت بالقضاء على بعض الإرهابيين ومقتل بعضهم .



وحاول التنظيم الإرهابي داعش استخدام بعض المواد المتفجرة أثناء اقتحام القوات السورية والتحالف العربي، ولكنه لم يتمكن من التنفيذ.



