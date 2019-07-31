لمخالفتهم الاشتراطات.. إغلاق صيدليات ومعمل تحاليل ومركز لأمراض النساء بالمنوفية

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إغلاق 25 صيدلية لمدة شهر إداريًا لمزاولتها النشاط بدون مدير مسئول، بناءً علي المادة رقم 19 و 20 و 22 من قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 واللوائح والقوانين الصادرة من الإدارة المركزية ، ومنها صيدلية بمركز أشمون و3 صيدليات بمركز شبين الكوم و21 صيدلية بقري مركز بركة السبع.



كما قرر المحافظ إغلاق 8 صيدليات بمركز تلا و10 بمركز قويسنا و2 بمركز الباجور لمدة ثلاثة أشهر لإدارتها بدون مدير مسئول طبقًا لتقارير المرور الواردة من إدارة الصيدلة بمديرية الصحة.



ووافق المحافظ علي إغلاق صيدلية بمركز شبين الكوم لمدة شهر مع عدم تشغيلها قبل استيفاء الاشتراطات الصحية وذلك للإتجار في أدوية مغشوشة وأدوية مجهولة المصدر ومخالفة الرسم الهندسي للمنشأة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحرير محضر رقم 7863 جنح شبين الكوم.



كما تقرر إغلاق صيدلية أخري لمدة شهر للاتجار في أدوية مغشوشة بشبين الكوم وتحرير محضر رقم 756 جنح أمن دولة طوارئ.



في ذات السياق قرر محافظ المنوفية إغلاق معمل تحاليل كميائية ومركز لأمراض النساء والتوليد والحضانات بالشهداء لمخالفتهما للقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي والقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم المعمل داخل المنشآت الطبية الخاصة .



كما قرر محافظ المنوفية إيقاف استخدام حمام سباحة مركز شباب الباجور لحين توفيق أوضاعه للحفاظ علي الصحة العامة لمخالفته القرار رقم 418 ل 1995 الخاص بالاشتراطات والمعايير الخاصة بحمامات السباحة.



وأكد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية التي تشنها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.