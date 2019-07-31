البابا تواضروس الثاني يصل كنيسة السيدة العذراء بالعباسية لإلقاء عظة الأربعاء

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إلى كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإلقاء عظته الأسبوعية.



يحضر الاجتماع الأسبوعي عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يتناول البطريرك أحد الجوانب الروحية المهمة.



وشارك قداسة البابا في أعمال المؤتمر الرابع لكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الخليج العربي، لليوم الثاني على التوالي، بمركز لوجوس بوادي النطرون.



وافتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر كهنة الكنائس القبطية الارثوزكسية بمنطقة الخليج العربي، ويشارك فيه إلى جانب نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الآباء الكهنة وزوجاتهم.