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محافظات

شارك فيه 500 طالب وطالبة .. محافظ الفيوم يشهد حفل ختام معسكر إعداد القادة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:37 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حفل ختام معسكر إعداد القادة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم، ومنح شهادات التقدير والدروع الرمزية للكليات المشاركة بالمعسكر على أدائها المتميز خلال فترة المعسكر، الذى عقد فى الفترة من 27 : 30 يوليو الجاري، تحت عنوان " التمسك بالقيم والتقاليد الجامعية ".

وشارك في المعسكر 500 طالب وطالبة وإداري، يمثلون 19 كلية ومعهدًا وفريق المدن الجامعية، بحضور الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونواب ومستشاري رئيس الجامعة، والمنسق الطلابي.

وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته بالمشاركة في عدد من فعاليات المعسكر حيث تابع أعمال النظافة العامة والتجميل التي قام بها الطلاب بمدينة الفيوم، كما زار المعسكر بساحة الجامعة، مبديًا إعجابه بما شاهده من جهود مبذولة وأعمال إيجابية بالمعسكر.

وقدم المحافظ شكره للقائمين على المعسكر والمشاركين به، لافتًا إلى أن شباب الجامعة هم قادة المستقبل وحملة مشاعل التنوير، مؤكدًا على التمسك بالقيم والأخلاقيات الجامعية، إضافة لحب الوطن وغرس الانتماء بداخلهم، مشيرًا إلى أن حب الأوطان من الإيمان.

وأضاف محافظ الفيوم أن هناك الكثير من أوجه التعاون بين المحافظة والجامعة في القطاعين الخدمي والتنموي، من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات الخاصة بالنظافة والتجميل، والتعاون والتنسيق لدراسة بعض المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه رحب القائم برئيس أعمال الجامعة بمحافظ الفيوم مقدمًا شكره له، لاهتمامه البالغ بمختلف فعاليات معسكر القادة وغيرها من الفعاليات التى تنظمها الجامعة، مشيرًا إلى أن المعسكر يهدف لخلق جيل واع من الشباب ينطلقون للحياة مسلحين بالعلم والعمل الجاد، إضافة لترسيخ القيم والمبادئ لديهم بما ينعكس أثره على المجتمع مستقبلًا.

تخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي لأعمال المعسكر، كما تم تسليم شهادات التقدير والدروع الرمزية للكليات المشاركة تقديرًا لدورهم وجهودهم البناءة.
شارك فيه 500 طالب وطالبة .. محافظ الفيوم يشهد حفل ختام معسكر إعداد القادة
شارك فيه 500 طالب وطالبة .. محافظ الفيوم يشهد حفل ختام معسكر إعداد القادة
شارك فيه 500 طالب وطالبة .. محافظ الفيوم يشهد حفل ختام معسكر إعداد القادة
شارك فيه 500 طالب وطالبة .. محافظ الفيوم يشهد حفل ختام معسكر إعداد القادة

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