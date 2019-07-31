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شاهد.. حجم الإنجاز في العاصمة الإدارية المستضيفة لـ مؤتمر الشباب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:51 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
هاني حسين
استعرض التليفزيون المصري، في مقطع فيديو حجم الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة، من إنشاء لكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم وفندق الماسة وغيرها من المشروعات التنموية.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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