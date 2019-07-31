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بينهم مصري.. تعرف على مرشحى رئاسة الاتحاد الافريقى للقضاء على العشوائيات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:51 م
الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي للقضاء على العشوائيات
حسين محمد
قال جلال الدين السيوطى الامين العام للاتحاد الافريقى للقضاء على العشوائيات انه سيتم التصويت مساء اليوم اختيار اربعة مرشحين تم اختيارهم لدورهم البارز فى خدمة قضايا القارة السمراء.

وأوضح السيوطي في تصريح لـ صدى البلد، أن المرشحين الاربعة هم صامويل نوهو من دولة غانا وصهيب ادم من نيجيريا وادريا نمونى من دولة بنين والحسين حسان من مصر .

واضاف ان التصويت سيتم بعضوية اكثر من 2070 منظمة اهلية من دول بنين وبوركينا فاسو والرأس الاخضر والنيجر وناميبيا وسوازيلاند وتشاد والجابون والصومال ومدغشقر وكينيا والصومال ومصر.


يشار إلى ان جلال الدين السيوطى رئيس مؤسسة اكرا بغانا سبق وصرح لموقع "صدى البلد" الاخباري انه سيتم تدشين اتحاد افريقي للقضاء على العشوائيات، لإعادة إعمار افريقيا خاصة القرى المحرومة من المياه ومساعدة الحكومات فى حلها من خلال التعاون مع دول القارة السمراء، وسيكون مقره غانا.

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