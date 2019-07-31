كايرو شو تشكر شباب مبدعيها على نجاح أولى جولاتها الخارجية

قدمت "كايرو شو" المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" و "٣ أيام في الساحل" الشكر لمبدعيها الشباب وأشادت بأدائهم المحترف والمتميز الذي أدى للنجاح الكبير لأولى جولاتها المسرحية خارج مصر.



وقال المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس في اللقاء الموسع الذي جمعه بـ شباب "كايرو شو" ممثلا عن الشركاء: أنقل إليكم تقدير الإدارة العليا وقد لمست بنفسي كقائد للعمل أن كلا منكم كان يعتبر نفسه ممثلا للفن المصري طوال فترة عرض "الملك لير" و"الساحل" في موسم جدة الثقافي وجميعكم كنتم على قدر المسئولية مهنيا وسلوكيا وحققتم نجاحا كبيرا وسط منافسة شرسة من عروض على أعلى مستوى من كل أنحاء العالم".



واستعرض الهواري مع شباب"كايرو شو"ملامح الجولات العربية القادمة والمشروعات المسرحية الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العليا وفقا لاستراتيچية "كايرو شو" وخطة عام 2020، كما استمع لآراء وأفكار فريق العمل حول هذه المشروعات مؤكدا أن تلك الأفكار دائما محل تقدير واعتبار من إدارة "كايرو شو".



عقد اللقاء الموسع بمسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر وقد بدأ بتبادل العزاء بين الجميع في رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي وصفه الهواري بأنه أحد أغلى وأبرز نجوم "كايرو شو" وأن رحيله خسارة كبيرة للفن العربي كله.