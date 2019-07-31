ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كايرو شو تشكر شباب مبدعيها على نجاح أولى جولاتها الخارجية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:03 م
المخرج مجدي الهواري
المخرج مجدي الهواري
شيري نبيل
قدمت "كايرو شو" المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" و "٣ أيام في الساحل" الشكر لمبدعيها الشباب وأشادت بأدائهم المحترف والمتميز الذي أدى للنجاح الكبير لأولى جولاتها المسرحية خارج مصر.

وقال المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس في اللقاء الموسع الذي جمعه بـ شباب "كايرو شو" ممثلا عن الشركاء: أنقل إليكم تقدير الإدارة العليا وقد لمست بنفسي كقائد للعمل أن كلا منكم كان يعتبر نفسه ممثلا للفن المصري طوال فترة عرض "الملك لير" و"الساحل" في موسم جدة الثقافي وجميعكم كنتم على قدر المسئولية مهنيا وسلوكيا وحققتم نجاحا كبيرا وسط منافسة شرسة من عروض على أعلى مستوى من كل أنحاء العالم".

واستعرض الهواري مع شباب"كايرو شو"ملامح الجولات العربية القادمة والمشروعات المسرحية الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العليا وفقا لاستراتيچية "كايرو شو" وخطة عام 2020، كما استمع لآراء وأفكار فريق العمل حول هذه المشروعات مؤكدا أن تلك الأفكار دائما محل تقدير واعتبار من إدارة "كايرو شو".

عقد اللقاء الموسع بمسرح "كايرو شو" بمدينة 6 أكتوبر وقد بدأ بتبادل العزاء بين الجميع في رحيل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي الذي وصفه الهواري بأنه أحد أغلى وأبرز نجوم "كايرو شو" وأن رحيله خسارة كبيرة للفن العربي كله.

موضوعات متعلقة

لأول مرة في القطاع الخاص منذ سنوات:"الملك لير"و"3 أيام في الساحل" تعرضان معا في العيد

عروض الملك لير و٣ أيام في الساحل هذا الأسبوع.. الخميس فقط

بعد نجاحها فى مصر..عرض مسرحية الملك لير فى السعودية 17 يوليو

يحيى الفخراني: الشعب السعودي قادر على مواكبة التطور ومعاصرة كل الفنون ..فيديو

تركي آل الشيخ يروج لـ الملك لير

شاهد.. رد فعل الجمهور السعودي على مسرحية الملك لير لـ يحيى الفخراني

ترشيحاتنا

شاهد .. رأى الاهلاوية فى استمرار بقاء مارتن لاسارتي..ردود صادمة

شهامة ورجولة.. شاب ينقذ فتاة من التحرش بهذا التصرف..فيديو

بأمر Fifa .. الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا ويواجه الزمالك في السوبر

آبل ترد على تهديد ترامب بمعاملتها مثل الشركات الصينية

بعد قراءته سورة الفلق.. مرتضى منصور يتهم الأهلي بالحسد: كسبوا الدوري بالسحر

الرئيس السيسي يقر قانون تعديل أحكام ضريبة الدمغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط