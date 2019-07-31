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اقتصاد

خلال يوليو.. الدولار يخسر 7 قروش أمام الجنيه المصري

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:22 م
الدولار
الدولار
مايكل عياد
ينتهي اليوم الأربعاء، شهر يوليو، بعد رحلة استمرت له في 31 يوم، فقد خلالها الدولار الأمريكي 7 قروش أمام الجنيه المصري، وذلك حسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستهل الدولار شهر يوليو بنحو 16.5858 للشراء و16.6858 للبيع، وذلك حسب أول تعامل له في 2 يوليو، قبل أن يغلق الشهر بنحو 16.5158 للشراء مقابل 16.6158 للبيع، ليواصل الجنيه المصري رحلته في إستعادة قيمته أمام الورقة الخضراء.

وتراجعت العملات الأجنبية بما فيها الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف، وذلك في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-7- 2019، وفقًا لمتوسط الأسعار بالسوق المصرية والمعلن من البنك المركزي المصري.

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