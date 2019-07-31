قط غاضب يثير ضجة على إنستجرام.. صور

جمعت تعبيرات وجه قط غاضب بشكل دائم اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم، وحثهم على متابعة حسابه الذي أنشأته له صاحبته، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل.



وكانت قد قررت المالكة دومينيك تيتا، من نيو جيرسي، إنشاء حساب للقط بعد رؤية ردود الفعل المذهلة لأولئك الذين قابلوه، أول مرة.



وبسبب مزيج غير عادي من السلالات، يبدو أن القط جونو قد أصبح أكثر شهرة بفضل تعبيرات وجهه المضبوطة على الغضب بشكل دائم، حتى في حالات مزاجه الجيد.



ويحتوي حساب القط جونو على انستجرام والذي بعنوان جونو ذا أنجري كات Juno The Angry Cat على أكثر من 184،000 متابع.



ولشدة نجومية القط جونو، صار معجبوه ينتجون بضائع عليها صورته في أوروبا وأستراليا وأمريكا.



وتم بيع قمصان تحمل شعار "Mood" عليها صورة جونو، حول العالم.



