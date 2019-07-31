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برلمان

برلماني: نحتاج حملات توعية في الأرياف عن خطورة الزيادة السكانية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:46 م
النائب حاتم عبد
النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن حل مشكلة الزيادة السكانية يحتاج إلى التنويه من الإعلام لأن الوقاية خير من العلاج، وبالتالى فلسنا فى حاجة إلى إصدار قوانين بشأن هذه المشكلة.

وأشار عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى انه حينما عرض التليفزيون إعلان "ادى ضهرك للبلهارسيا" للفنان محمد عبد السلام ، كانت له نتائج إيجابية، ما يؤكد أننا لدينا شعبا مثقفا وواعيا.

مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى توعية من الإعلام لأنه لن يكون هناك قانون يحدد النسل.

كما أكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى حملات توعية فى الأرياف بشأن خطورة الزيادة السكانية، إضافة إلى ضرورة معاقبة كل محامى يعقد عقد زواج عرفى لكل فتاة لم تبلغ السن القانوني 18 عاما.

كما طالب بضرورة ان تشمل حملات التوعية الزواج المبكر والإلتزام بإنجاب طفل أو طفلين وخطورة الحمل على الأم القاصر، على أن تكون هناك حملات ضخمة فى وسائل الإعلام للزواج المبكر وحملات ضد ختان الأسرة وحملات لتنظيم الأسرة، على أن تتخلها مشاهد درامية تكشف مدى خطورة هذه الظواهر السلبية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تناول مشكلة الزيادة السكانية التي تواجه مصر، مؤكدًا أنها تحدٍ كبير لبلدنا، مشيرا إلى أن دولا كثيرة مسلمة حلت هذه المسألة دون قوانين.

وأكد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشعوب تفهمت وعلمت أنها لن يكملوا طريقهم بهذه الطريقة.

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