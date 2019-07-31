مؤتمر الشباب.. بدء فعاليات جلسة اسأل الرئيس

بدأت فعاليات جلسة اسأل الرئيس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

