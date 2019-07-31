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أخبار العالم

في حضور سامح شكري.. وزير الخارجية اليوناني يتهم تركيا بتهديد أمن المنطقة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 07:55 م
سفينة تنقيب تركية
سفينة تنقيب تركية
قسم الخارجي
اتهمت اليونان تركيا بتهديد الأمن في شرق البحر المتوسط من خلال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، وفقًا لما نشره موقع "روج انفو" الإخبارى الفرنسي.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مع وزير الخارجية سامح شكري "إن أفعال تركيا غير القانونية، التي تتحدى بها القانون الدولي، تعرض أمن المنطقة للخطر، مضيفًا "إنه أمر يستحق الإدانة".

وكانت تركيا أرسلت سفينتين على جانبي جزيرة قبرص لاستكشاف حقول الغاز، وتوجد إحداهما في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص.

واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن تركيا تقوم بمزيد من التنقيب زاعمة أن أجزاء من هذه المنطقة تابعة لها.

وفي هذا الصدد قال سامح شكرى وزير الخارجية والذي لم يذكر تركيا بالاسم: "إنه تمت مناقشة جميع الأعمال الاستفزازية في المنطقة، التى يمكن وقفها من خلال احترام القانون الدولي، كما أدى اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى التركيز بشكل أكبر على الأزمة القبرصية".

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