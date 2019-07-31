الإفتاء توضح حكم ذبح الأضحية بـ نيتين

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأُضْحِيَّة مع الهدي، لأن سبب مشروعية كل منهما مختلف ولا يقبل التداخل.



وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل يجوز ذبح الهدي أثناء الحج بنيتين؟»، أن الأُضْحِيَّة مشروعة لشكر الله تعالى على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فقد يكون واجبا كهدي التمتع، وهو واجب بسبب ترك الإحرام بالحج من الميقات.



وأضافت: أن الإنسان المحرم يحرم لحجه من مكة، وكهدي القِران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وكالذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وقد يكون ما يذبح في الحج قربة وليس بواجب كمن يهدي تطوعا لفقراء الحرم، وكل هذا مخالف للغرض من الأُضْحِيَّة.

