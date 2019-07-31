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شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لمؤتمر الشباب 2019

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:08 م
لحظة وصول الرئيس
لحظة وصول الرئيس السيسي لمنتدي الشباب 2019
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي أحمد موسي بثا مباشرا للحظة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مؤتمر الشباب 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك خلال تقديمه برنامج علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد".

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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