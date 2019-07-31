طوارئ في نيابات الجيزة والتفتيش القضائي لإنهاء التحقيقات العالقة قبل العام الجديد

تشهد نيابات شمال وجنوب الجيزة حالة من الطوارئ قبل بداية العام القضائي في أول اكتوبر المقبل وتستمر حتي منتصف شهر يناير المقبل للانتهاء من الكشوف نصف السنوية.



وكشفت مصادر قضائية ان النيابة العامة يصدر عنها نوعان من الكشوف كل سنة وهي الكشوف السنوية التي تصدر في شهر يونيو قبل بدء اجازات العام القضائي والكشوف نصف السنوية التي تصدر في منتصف يناير.



وأشارت المصادر الي أن أعضاء النيابة العامة يتولون فحص ملفات القضايا العالقة التي لم يتم الانتهاء من التحقيقات فيها لاستكمال الاجزاء الناقصة في التحقيقات والتي غالبا ما تكون تقارير لجهات فنية مثل الطب الشرعي او الأدلة الجنائية حول تقارير الصفة التشريحية لمجني عليه في جريمة قتل او أسلحة مستخدمة في الجريمة وأيضا تقارير التزييف والتزوير في قضايا الأموال العامة او تقارير خبراء الاذاعة والتليفزيون في القضايا التي تحتوي علي تسجيلات صوتية او فيديوهات مثال قضايا الرشوة .



وأضافت المصادر أن كل محقق من النيابة يتسلم عددا من ملفات القضايا التي يوزعها رئيس النيابة لفحصها وقراءتها جيدا لاستكمال النواقص بها والبدء في استدعاء الاطراف التى لم تدل بأقوالها والضباط مجري التحريات خشية ان تتم احالة القضية الي محكمة الاستئناف لأخذ الرأي فيها فيتم اعادتها للنيابة "الاستيفاء" للنظر في اي نقص بها.



وتواصل النيابات عملها بشكل مكثف طوال الاسبوع خلال الشهرين المقبلين مع عمل "نوبتجيات" يوم الجمعة منذ الساعة التاسعة صباحا وحتي العاشرة مساء في سبيل انهاء التحقيقات والكشوفات خلال الاجازات القضائية والعام القضائي الجديد.



وتستقبل النيابات المفتشين القضائيين للتأكد من سير العمل تبعا للخطة الموضوعة وانهاء كل نيابة قضاياها خاصة ان الحركة القضائية ستنقل اعضاء النيابة لجهات اخري لذلك يجب علي كل عضو انهاء التحقيقات الخاصة به قبل مغادرته موقعه وتفديم تقرير بالقضايا المنتهية واخر بالعالقة وسبب عدم انتهائها.