شهامة ورجولة.. شاب ينقذ فتاة من التحرش بهذا التصرف..فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر تصرف نبيل من شاب صينى بعدما أنقذ فتاة من التعرض للتحرش فى وسيلة مواصلات عامة.



تعود التفاصيل عندا لاحظ الشاب الذى تصادف تواجده داخل عربة أحد القطارات، أن هناك شباب يحاولون التحرش بفتاة بواسطة هواتفهم المحمولة.



وبادر الشاب على الفور بترك مقعده لتجلس مكانه الفتاة، ويوقف هذا التصرف المشين الذى كانت ستتعرض له.



ووصف رواد مواقع التواصل الإجتماعى هذا الشاب بالبطل، كما حصد الفيديو مشاهدات تجاوزت أكثر من 32 مليون مشاهدة فى وقت قياسى.



