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رياضة

فاز بالمركز الثالث في كأس أودي.. ريال مدريد يهزم فناربخشة 5- 3 .. وبنزيما هاتريك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
حصد فريق ريال مدريد الإسبانى المركز الثالث بعد الفوز على فناربخشة التركي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى اللقاء المقام على ملعب "أليانز آرينا" في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس أودي.

تقدم فناربخشة مبكرا عن طريق المهاجم جاري رودريجيز المعار من فريق الاتحاد السعودى، وتعادل الفرنسى كريم بنزيما للريال فى الدقيقة 11.

وفى الدقيقة 27 سجل بنزيما الهدف الثاني من ضربة رأس، قبل أن يتعادل المغربي نبيل درار لفناربخشة فى الدقيقة 34 ليخرج فريقه متعادلا فى الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني أكمل بنزيما الهاتريك الشخصي في الدقيقة 53، وعادل توفان النتيجة لفناربخشة في الديقة 59، وفي الدقيقة 62 جاء الدور على المدافع المدريدي ناتشو فيرنانديز ليضيف الهدف الرابع للمرينجي.

ومع الدقيقة 79 اختتم ماريانو دياز الهدف الخامس لريال مدريد.

ومن المفترض أن يواجه بايرن ميونخ الألمانى توتنهام هوتسبير الإنجليزى فى الساعة الثامنة والنصف فى نهائى البطولة الودية، لتحديد بطل المسابقة حسب نظام البطولة .

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