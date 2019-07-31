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إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية توضح حقيقة شائعات شاطئ الموت

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:41 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عدم صحة ما تردد عن غرق 15 شخصًا خلال الأيام الماضية أثناء الاستحمام بشاطئ النخيل، ووصفتها بالشائعات والأكاذيب.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن مرفق إسعاف الإسكندرية لم يسجل سوى 3 حالات غرق بشاطئ النخيل منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فيما جرى إنقاذ 3 آخرين.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رواد شواطئ الإسكندرية بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والتي تهدف إلى ترويع المواطنين وبث الفزع في قلوبهم- بحسب قوله.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، حذر المواطنين وزوار الإسكندرية خلال عطلة شم النسيم من نزول شاطئ النخيل، نظرًا لخطورته وتكرار حالات الغرق فيه العام الماضي، إلا أن البعض مازال يصر على النزول.

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