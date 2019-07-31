أحمد موسى يفضح تورط قطر فى أحداث سبتمبر 2001..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القطريين يقومون بحملة ويتحدثون عما يريدونه، ولا يتحدثون عن الأحداث التى تدينهم، مؤكدًا أن هناك تورطا قطريا بأحداث سبتمبر 2001.



وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإرهابي خالد شيخ محمد، معتقل فى جواتنامو، والأمريكان قاموا باستجوابه.



وأشار أحمد موسى، إلى أن، هذا الإرهابي كشف فى اعترافاته عن دور قطر فى أحداث سبتمبر 2001، وتحدث لـ المنسق المسؤول عن الإرهاب بـ أمريكا أيام جورج بوش الابن و كلينتون.



وأكد أن الإرهابي خالد شيخ محمد، كان يعيش في قطر عام 96، وقت تولى حمد بن خليفة شئون الإمارة الخليجية، وكان يعمل فى مصلحة المياه، وأن من قام بتشغيله هو وزير داخلية قطر فى هذا التوقيت، الإرهابي عبد الله بن خالد الـ تاني.



وأوضح أحمد موسى، أن الأرهابي عبد الله بن خالد الـ تاني كان وزير للأوقاف ووزيرا للداخلية، ومسجل على قوائم الإرهاب، وكان الصديق الذي يأوي الإرهابي خالد شيخ محمد المخطط لـ احداث سبتمبر 2001.



وأوضح أن وزير داخلية قطر كان يستقبل أكثر من 150 إرهابيا من جميع القيادات فى العالم، فى حديقة خاصة بـ عبد الله بن خالد الـ تاني.

