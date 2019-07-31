السيسي: المحليات مسئولة عن التصدي للتعديات على أملاك الدولة.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحليات تبذل مجهودا كبيرا لحل أزمات المواطنين.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «المحليات تقوم بدور كبير في أداء الدولة ومنذ عام 2011 حتي الآن تعتبر مجمدة لعدم اجراء أي انتخابات».



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي: «المحليات في كل مكان في العالم تقوم بدور كبير في الرقابة والمتابعة للدور الحكومي وما تقوم به»، مشيرا إلى أن «المحليات مسؤولة عن التصدي للتعديات علي أملاك الدولة».



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.