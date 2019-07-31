الرئيس السيسي: خسرنا الكثير بسبب غياب المحليات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن انتخابات المحليات القادمة ستكون بمثابة خطوة أولى لمواجهة الفوضى والفساد في هذا القطاع.



وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية، أنه يوجد غياب تام لأداء المحليات في محافظات مصر خلال الفترة السابقة معلقا :" آلاف المحاجر لم تستطع ان نحصل منها على إيرادات الدولة منها وذلك يعكس غيابا تاما للمحليات".



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التعدي علي أراضي الدولة أصبح جريمة في غاية الخطورة، موضحا ان الدول الاخرى لا يستطيع أي مواطن القيام بهذا العمل بدون موافقة الاجهزة المعنية.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حجم العمل التي تقدمه الحكومة المصرية كبير للغاية من أجل إنهاء قانون المحليات في اسرع وقت.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

