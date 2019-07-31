المنيا يخسر وديا بهدف من أسمنت أسيوط استعدادا للممتاز ب

حقق فريق أسمنت أسيوط فوزا صعبا على فريق المنيا بهدف وحيد، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب اسمنت أسيوط، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



وحرص جهازي الفريقين على إشراك عدد كبير من اللاعبين خلال تلك الودية، لتجربة اللاعبين والوقوف على مستواهم، خاصة فريق المنيا الذي يقوده سمير كمونه هذا الموسم، ولكن نجح فريق الاسمنت في خطف الفوز بهدف وحيد في الدقيقة ٨٩ عن طريق الناشىء أحمد خليفة، ليلقي المنيا خسارته الأولي وديا استعدادا للموسم الجديد.



كان المنيا قد لعب ٤ وديات حتى الان فاز في اتنين على شبابه وتعادل مع القوصية وخسر من الاسمنت.