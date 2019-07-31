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السيسي: الحكومة ستتقدم بقانون المحليات في الدورة القادمة للبرلمان.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:38 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد القاضي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تواجه مشكلة كبيرة في المحليات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «الواقع يقول إن هناك مشكلة كبيرة في المحليات ونحن حريصون علي عقد الانتخابات فى أسرع وقت ممكن».

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الحكومة سوف تتقدم بقانون المحليات في الدورة القادمة للبرلمان ليخرج القانون طبقا للدستور ومن ثم عقد الانتخابات».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نأمل مشاركة ما لا يقل عن 13 ألفا من الشباب والفتيات في انتتخابات المحليات».

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