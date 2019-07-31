أحمد موسى يكشف شريك أسامة بن لادن فى أحداث سبتمبر 2001..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأرهابي القطري عبد الله بن خالد الـ تاني وزير الأوقاف و الداخلية فى عام 2001، قام بنقل الإرهابي خالد شيخ محمد المخطط لـ احداث سبتمبر 2001 من الدوحة إلى باكستان بطائرته الخاصة.



وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن قطر كان لها دور فى أحداث سبتمبر 2001، و البداية كانت من الدوحة.



وأوضح موسي أن الممول الاول لتنظيم القاعدة مع أسامة بن لادن، هو وزير الداخلية القطري عبد الله بن خالد فى هذا التوقيت .



وأشار أحمد موسى، إلى أن، الأمريكان قاموا بالقبض على الإرهابي خالد شيخ محمد، رغم أن وزير الداخلية فى هذا التوقيت كان يوفر له الأمان و الحماية.



وتابع موسى، أن كل رسائل الإرهاب من تنظيم القاعدة تخرج من قناة الجزيرة التابعة لدويلة قطر.

